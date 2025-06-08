В ходе освобождения Зари в ДНР были уничтожены участники батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и иностранные наемники, сообщил командир отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Искандер».
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