Офицер сообщил о ликвидации наемников и националистов «Азова» в Заре

В ходе освобождения Зари в ДНР были уничтожены участники батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и иностранные наемники, сообщил командир отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Искандер».