MAX и CRM: как бизнесу не терять обращения клиентов

Подключить еще один мессенджер – значит дать покупателям дополнительный способ связи. Но если переписка остается в отдельных приложениях, у сотрудников становится больше чатов, а у руководителя – меньше ясности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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