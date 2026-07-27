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Царьград

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Фотовыставка ТАСС к фестивалю молодёжи открылась в Екатеринбурге

Фотовыставка ТАСС к фестивалю молодёжи открылась в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга, у здания культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», расположенного на улице Вайнера, 34 «б», открылась фотовыставка под открытым небом «Формула дружбы: всемирные фестивали молодёжи в объективе ТАСС».

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