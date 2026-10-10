В России победили бедность. Чудо с разоблачением: Секретное место, где чиновники прячут миллионы нищих

В России неожиданно пропали все бедные. Чудо, да и только! Официальные сводки рапортуют о неуклонном снижении социальных рисков.
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