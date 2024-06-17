Кирби: Байден верит в будущее Украин с НАТО

Президент США Джо Байден верит в будущее Украины, в котором, несмотря на все трудности, в какой-то момент будет находится НАТО, заявил помощник по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 17 июня на пресс-конференции.
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