Кирби: Байден верит в будущее Украин с НАТО

Президент США Джо Байден верит в будущее Украины, в котором, несмотря на все трудности, в какой-то момент будет находится НАТО, заявил помощник по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 17 июня на пресс-конференции.