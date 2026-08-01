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Голодовки, обман ради эфира и тайный роман: как Яна Чурикова справлялась с кризисами на пути к успеху

Голодовки, обман ради эфира и тайный роман: как Яна Чурикова справлялась с кризисами на пути к успеху

Яна Чурикова уже больше двадцати лет остается лицом крупнейших музыкальных телепроектов страны — от ярких эфиров на MTV и «Фабрики звезд» до шоу «Голос».

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