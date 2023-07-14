ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Рецепт пушечного мяса

Рецепт пушечного мяса

Украине осталось совсем чуть-чуть, чтобы с легкой западной руки окончательно превратиться в Афганистан.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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16 час.
Samarium
Западную украину и часть центральной превратить в то, чего они и достойны....Причерноморье и большую часть центральной вернуть под наше крыло...
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;марихуана поможет гражданам преодолевать «боль, стресс и травмы войны», &quot;                                                                                                                А не курящие марихуану пусть переходят на кокаин с амфетамином, чтобы от творящегося а ума не сойти...
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13 час.

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