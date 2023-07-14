Украине осталось совсем чуть-чуть, чтобы с легкой западной руки окончательно превратиться в Афганистан.
Рецепт пушечного мяса
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
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16 час.
Samarium
Западную украину и часть центральной превратить в то, чего они и достойны....Причерноморье и большую часть центральной вернуть под наше крыло...
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
"марихуана поможет гражданам преодолевать «боль, стресс и травмы войны», " А не курящие марихуану пусть переходят на кокаин с амфетамином, чтобы от творящегося а ума не сойти...
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13 час.
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