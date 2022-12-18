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Любимый папа, наставник и дедушка: за что Филипп Киркоров благодарен своему отцу

Любимый папа, наставник и дедушка: за что Филипп Киркоров благодарен своему отцу

Отец артиста продолжает оставаться в больнице, но уже пошел на поправку. фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/Legion MediaРодители маленького Бедроса хотели, чтобы он стал сапожником и продолжил семейную династию, а сын пошел наперекор и стал певцом.

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