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Наш потерянный мир

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В Госдуме назвали разницу между ударами ВСУ и ВС России

В Госдуме назвали разницу между ударами ВСУ и ВС России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российские войска наносят удары исключительно по военным объектам, в то время как Вооружённые силы Украины прибегают к террористическим методам, атакуя гражданскую инфраструктуру.

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