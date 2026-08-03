Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российские войска наносят удары исключительно по военным объектам, в то время как Вооружённые силы Украины прибегают к террористическим методам, атакуя гражданскую инфраструктуру.