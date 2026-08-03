В Госдуме назвали разницу между ударами ВСУ и ВС России

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что российские войска наносят удары исключительно по военным объектам, в то время как Вооружённые силы Украины прибегают к террористическим методам, атакуя гражданскую инфраструктуру.
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