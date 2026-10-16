Рынок автомобилей в России продолжает жить по своим, особым правилам. После ухода привычных европейских брендов пустоту начали заполнять машины, которые ещё пару лет назад невозможно было представить на наших дорогах.
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