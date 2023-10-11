"Землю арабам верните". Россия выступила против Израиля

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Позиция России в текущем конфликте сформулирована очень чётко - земли Палестине вернуть, столицу Палестины воссоздать в восточном Иерусалиме, а то, что Израиль захапал за последние 56 лет, забрать.