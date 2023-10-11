ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Позиция России в текущем конфликте сформулирована очень чётко - земли Палестине вернуть, столицу Палестины воссоздать в восточном Иерусалиме, а то, что Израиль захапал за последние 56 лет, забрать.
"Землю арабам верните". Россия выступила против Израиля
Комментарии
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Александр Зиборов
Большая "пятая колонна" в России поддерживает Израиль. Россияне поддерживают Палестину. Российские власти сохраняют нейтралитет, но при этом указывают на первопричину конфликтов - отсутствие независимого палестинского государства, созданию которого противится Израиль.
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Александр Зиборов
Нужно вернуться, как минимум, к границам 1947 года.
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50 мин.
Александр Зиборов
Президент Колумбии сказал про холокост палестинцев...
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49 мин.
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