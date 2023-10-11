Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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"Землю арабам верните". Россия выступила против Израиля

"Землю арабам верните". Россия выступила против Израиля

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Позиция России в текущем конфликте сформулирована очень чётко - земли Палестине вернуть, столицу Палестины воссоздать в восточном Иерусалиме, а то, что Израиль захапал за последние 56 лет, забрать.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Большая &quot;пятая колонна&quot; в России поддерживает Израиль. Россияне поддерживают Палестину. Российские власти сохраняют нейтралитет, но при этом указывают на первопричину конфликтов - отсутствие независимого палестинского государства, созданию которого противится Израиль.
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