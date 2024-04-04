Лавров: причастность Киева к теракту в "Крокусе" не вызывает сомнений

Причастность киевского режима к множеству терактов, в том числе в подмосковном концерном зале "Крокус Сити Холл", ни у кого не вызывает сомнений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на круглом столе в Дипакадемии с участием послов из более чем 70 стран.