Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с властями регионов поручено контролировать формирование цен на газовое оборудование и услуги по его установке, следует из перечня поручений по реализации программы социальной газификации, опубликованного на сайте Кремля в пятницу, 23 октября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разрыв отношений ...
- Литва отвергла св...
- ЕС переплатил за ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым