Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с властями регионов поручено контролировать формирование цен на газовое оборудование и услуги по его установке, следует из перечня поручений по реализации программы социальной газификации, опубликованного на сайте Кремля в пятницу, 23 октября 2026 года.