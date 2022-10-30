Чем защитить монтажную пену

При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений.
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений.
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