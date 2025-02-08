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Депутат Рады Дубинский: родителям Зеленского должно быть стыдно

Депутат Рады Дубинский: родителям Зеленского должно быть стыдно

Украинский парламентарий Александр Дубинский поинтересовался у родителей Зеленского не стыдно ли им за сына, депутат подчеркнул, что«Родителям Зеленского: вам не стыдно за то, что вы воспитали такое?», — написал он в Telegram.

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