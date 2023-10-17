Как сделать так, чтобы разговоры не слышали

Как улучшить звукоизоляцию офиса для сохранения конфиденциальности переговоров и разговоров С нашей точки зрения, так как мы про Потолочные Решения — использовать звукоизолирующие потолочные панели и дополнительно усилить звукоизоляцию стен звукопоглощающим панелями.
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