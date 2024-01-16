﻿В Туле назвали наиболее популярные меры поддержки для участников спецоперации

Директор тульского учреждения "Мой семейный центр" Эвелина Шубинская назвала популярные меры поддержки для участников спецоперации и их семей в регионе во время брифинга на данную тему, который прошел сегодня, 16 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии