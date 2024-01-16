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﻿В Туле назвали наиболее популярные меры поддержки для участников спецоперации

﻿В Туле назвали наиболее популярные меры поддержки для участников спецоперации

Директор тульского учреждения &quot;Мой семейный центр&quot; Эвелина Шубинская назвала популярные меры поддержки для участников спецоперации и их семей в регионе во время брифинга на данную тему, который прошел сегодня, 16 января.

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