Нью Информ

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Пожар на 5 тыс. «квадратов» произошел в цехе по производству пластика в Московской области

Пожар на 5 тыс. «квадратов» произошел в цехе по производству пластика в Московской области

Пожар произошел в цехе по созданию пластика, который находится в Московской области. Площадь возгорания, согласно предварительной информации, составляет 5 тыс.

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