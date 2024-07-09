Когда своих героев нет...

В украинском тик-токе активно распространяют публикацию про одного хероя - пана Юрия Величко, жителя Волчанска, который пожертвовал собой и подорвался вместе с мостом на въезде в город во время наступления ВС РФ, выиграв время для ВСУ.
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