Прокуратура Бобруйского района: 6 лет лишения свободы за особо злостное хулиганство.

Фото: Генеральная прокуратураПрокуратура Бобруйского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя - ему инкриминировано особо злостное хулиганство, сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения.