Прокуратура Бобруйского района: 6 лет лишения свободы за особо злостное хулиганство.

Фото: Генеральная прокуратураПрокуратура Бобруйского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя - ему инкриминировано особо злостное хулиганство, сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения.
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