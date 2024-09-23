Генпрокурор: Одно из дел о незаконном финансировании политических партий практически завершено

Расследования по факту незаконного финансирования некоторых политических партий продолжаются, а одно из уголовных дел, по которому фигурируют 56 обвиняемых, близко к завершению, заявил генеральный прокурор Ион Мунтяну в эфире TV8.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии