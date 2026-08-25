Люся Чеботина выступит с бесплатным концертом на Соборной площади в Омске 28 августа. Мероприятие приурочено к открытию набережной у Омской крепости после ремонта.
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Люся Чеботина выступит с бесплатным концертом на Соборной площади в Омске 28 августа. Мероприятие приурочено к открытию набережной у Омской крепости после ремонта.
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