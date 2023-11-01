Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Краснолиманском направлении ЗРК «Тор-М1» отбили атаку беспилотников-камикадзе

На Краснолиманском направлении ЗРК «Тор-М1» отбили атаку беспилотников-камикадзе

Экипажи российских ЗРК «Тор-М1» зенитно-ракетного подразделения Центрального военного округа в ходе боевого дежурства отразили атаку беспилотников-камикдзе на позиции войск и командные пункты на Краснолиманском направлении зоны специальной операции.

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