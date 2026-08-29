5 Кто же мы?

Самое богатое государство. Подожди, Анастасия, непонятно за счет чего все государство вдруг разбогатело.
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