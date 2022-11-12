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В Приморье открыли «умную» спортплощадку. Инновация – в QR-кодах на тренажерах

В поселке Смоляниново в Приморье открыли первую «умную» спортплощадку. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

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