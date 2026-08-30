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Газета.ру

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"Известия": в Ленобласти мужчина избил армейским ремнем четырех первоклассников

"Известия": в Ленобласти мужчина избил армейским ремнем четырех первоклассников

В Волосовском районе Ленинградской области местный житель затащил на свой участок четырех первоклассников и избил их армейским ремнем, после чего обвинил детей в попытке кражи.

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