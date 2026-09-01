Иностранца задержали в новосибирском аэропорту с двумя чемоданами нефрита

Инцидент произошёл в международном аэропорту Новосибирска Толмачёво при оформлении рейса в Дубай. Как сообщили в Сибирском таможенном управлении, 23-летний иностранец, следуя через «зелёный» коридор, не задекларировал содержимое двух своих чемоданов.