Симоньян рассказала британскому журналисту о 90-х в России: «Нищета и безнадега»

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту о «безнадеге» в 1990-е годы и сравнила то время с настоящим.
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