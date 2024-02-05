ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Симоньян рассказала британскому журналисту о 90-х в России: «Нищета и безнадега»

Симоньян рассказала британскому журналисту о 90-х в России: «Нищета и безнадега»

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту о «безнадеге» в 1990-е годы и сравнила то время с настоящим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх