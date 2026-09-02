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Путин высоко оценил судостроительную верфь "Звезда"

Путин высоко оценил судостроительную верфь "Звезда"

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу «Роснефти» Игоря Сечина за создание судостроительной верфи «Звезда», сообщает ТАСС.

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