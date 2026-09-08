Дерматолог Ирина Котова объяснила, как витамины поддерживают кожу

Дерматолог Ирина Котова обсудила с RT важность витаминов для здоровья кожи. Эксперт рассказала о ключевых ролях витаминов C, A, E и B3, а также о признаках дефицита на коже, подчеркнув значимость своевременных анализов для поддержания здоровья.