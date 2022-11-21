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Мышцы или опухоль? Массивная шея Юлии Высоцкой поставила всех в тупик

Мышцы или опухоль? Массивная шея Юлии Высоцкой поставила всех в тупик

Актриса спровоцировала споры свежим фото. Юлия Высоцкая СоцсетиЮлия Высоцкая Соцсети49-летняя Юлия Высоцкая может похвастать идеальной фигурой и естественной красотой, поэтому без стеснения выставляет в соцсети фото в купальнике и без макияжа.

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