Мышцы или опухоль? Массивная шея Юлии Высоцкой поставила всех в тупик

Актриса спровоцировала споры свежим фото. Юлия Высоцкая СоцсетиЮлия Высоцкая Соцсети49-летняя Юлия Высоцкая может похвастать идеальной фигурой и естественной красотой, поэтому без стеснения выставляет в соцсети фото в купальнике и без макияжа.