NI: Западные страны ждет великая расплата, результатом которой будет многополярный мир

Западные державы, упорно отрицающие новую реальность, ожидает "великая расплата". А ее результатом станет постзападный многополярный мир, заявил в статье для The National Interest основатель Глобального института будущего Чандран Наир.
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