smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    Баям вернули баево, а у нас Немецкая слобода возродилась. И приросла Сибирью и офшорами.Что за праздник м...
  • Анастасия Гончарова
    свинорылые только и умеют что побираться , попрошайничать  и  в очко давать   готовы сатанинское отребье за шмат сала...Украинский сайт «...
  • Надежда Никитина
    Верно что за хрень таскаться по общественным местам почти голым.Туристов предупре...

NI: Западные страны ждет великая расплата, результатом которой будет многополярный мир

NI: Западные страны ждет великая расплата, результатом которой будет многополярный мир

Западные державы, упорно отрицающие новую реальность, ожидает "великая расплата". А ее результатом станет постзападный многополярный мир, заявил в статье для The National Interest основатель Глобального института будущего Чандран Наир.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх