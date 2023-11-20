Учёные составили генеалогическое древо леопардов из дальневосточного заповедника

Начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Иван Раков рассказал, что российские учёные составили родословные для более чем сотни дальневосточных леопардов, изучив родственные связи внутри популяции.
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