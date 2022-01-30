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«Галатасарай» объявил о восьми случаях COVID-19 в клубе

Турецкий «Галатасарай» объявил, что в клубе зарегистрировано восемь случаев заболевания коронавирусом, семь из которых — игроки.

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