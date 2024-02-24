Эксперт Закарян предупредил о рисках технологии PrintListener в смартфонах

Новая технология PrintListener, способная анализировать звуки скольжения пальцев по экрану мобильных устройств и воссоздавать отпечатки, обещает принести с собой потенциальные угрозы для безопасности данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии