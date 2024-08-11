Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован

Россия станет добиваться того, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону обстрела в районе ЗАЭС. Об обстреле со стороны ВСУ, вызвавшем возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, сообщил в воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкийt.