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Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован

Пожар на Запорожской АЭС ликвидирован

Россия станет добиваться того, чтобы МАГАТЭ назвало виновную сторону обстрела в районе ЗАЭС. Об обстреле со стороны ВСУ, вызвавшем возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС, сообщил в воскресенье вечером губернатор Запорожской области Евгений Балицкийt.

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