Агата Муцениеце ради возлюбленного избавилась от дочери

Актриса Агата Муцениеце отпустила дочку к Павлу Прилучному. В прошлом году между бывшими супругами разгорелся судебный процесс, в результате которого 11-летний Тимофей остался с матерью, но сам мальчик решил жить с отцом и прекратил общение с матерью.