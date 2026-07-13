🚓 23 несовершеннолетних водителя без прав поймали в Крыму за неделю Подростков и их родителей (законных представителей) привлекли к административной ответственности.
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🚓 23 несовершеннолетних водителя без прав поймали в Крыму за неделю Подростков и их родителей (законных представителей) привлекли к административной ответственности.