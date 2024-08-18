Компания «Мезоформула» открыла производство препаратов для инъекционной эстетической медицины

В числе продукции предприятия – биоревитализанты, препараты для мезотерапии, химические пилинги, пептидные комплексы, косметические кремы, профессиональную косметику уровня космецевтики (сочетания косметологии и фармацевтики).
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