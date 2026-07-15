Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

152 подписчика

Жителя Мирного арестовали по обвинению в убийстве родственника

Жителя Мирного арестовали по обвинению в убийстве родственника

Плесецкий районный суд заключил под стражу 26-летнего жителя Мирного, обвиняемого в убийстве.По версии следствия, 9 июля мужчина находился в одном из населенных пунктов Плесецкого округа в состоянии алкогольного опьянения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии