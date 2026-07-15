Жителя Мирного арестовали по обвинению в убийстве родственника

Плесецкий районный суд заключил под стражу 26-летнего жителя Мирного, обвиняемого в убийстве.По версии следствия, 9 июля мужчина находился в одном из населенных пунктов Плесецкого округа в состоянии алкогольного опьянения.
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