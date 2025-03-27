Конкуренция наций — исторически первичная форма сосуществования и взаимодействия наций, составляющая основное содержание истории человечества и выражающаяся в борьбе за территорию и дефицитные ресурсы.
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Конкуренция наций — исторически первичная форма сосуществования и взаимодействия наций, составляющая основное содержание истории человечества и выражающаяся в борьбе за территорию и дефицитные ресурсы.
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