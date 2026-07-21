NYC Street Vendors Now Openly Selling Illegal Prescription Pills Across 10 Blocks What looks like an ordinary row of street vendors in Washington Heights is, in reality, an illegal outdoor pharmacy, according to the NY Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии