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Zero Hedge

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NYC Street Vendors Now Openly Selling Illegal Prescription Pills Across 10 Blocks

NYC Street Vendors Now Openly Selling Illegal Prescription Pills Across 10 Blocks

NYC Street Vendors Now Openly Selling Illegal Prescription Pills Across 10 Blocks What looks like an ordinary row of street vendors in Washington Heights is, in reality, an illegal outdoor pharmacy, according to the NY Post.

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