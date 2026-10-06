Актуальные комм...
ГЛАВНАЯКОММЕНТАРИИПОЛИТИКАТРЕНДЫЭНЕРГЕТИКАОБЩЕСТВОКНИГАНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Актуальные комментарии

11 722 подписчика

ИИ требует вложений

ИИ требует вложений

Государство готово направить 10 млрд рублей на развитие российского рынка ИИ, но главный вопрос — как потратить эти средства так, чтобы они не растворились в разработке очередных пилотных проектов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым