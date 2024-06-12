LG начнёт выпускать OLED-экраны для iPhone 16 Pro Max раньше Samsung LG Display раньше Samsung Display ...

LG начнёт выпускать OLED-экраны для iPhone 16 Pro Max раньше SamsungLG Display раньше Samsung Display получила разрешение от Apple на запуск массового производства OLED-экранов для грядущих смартфонов iPhone 16 Pro Max, сообщает издание The Elec.
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