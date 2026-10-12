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Газета.ру

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В European Aquatics заявили, что россияне будут выступать на ЧЕ с флагом и гимном

В European Aquatics заявили, что россияне будут выступать на ЧЕ с флагом и гимном

Российские пловцы имеют право выступать на чемпионатах Европы с флагом и гимном. Об этом в комментарии «Матч ТВ» заявил президент European Aquatics Антонио Силва.

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