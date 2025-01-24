В пятницу 24 января Дональд Трамп начал демонстрировать не свои навыки в шоу-бизнесе, чем он усиленно занимался предыдущие двое суток, […] The post «Депортация имени Трампа» началась appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии