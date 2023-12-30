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Реплика о геополитических итогах уходящего года ...

Реплика о геополитических итогах уходящего года ...

Подводим некий баланс, стараемся заглянуть в наступающий год. Далее без предисловий и вслух читаем озорную новость: издание «Politico» ежегодно публикует сатирический антирейтинг главных лузеров, коими в 2023-м назначены двое из европей.

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