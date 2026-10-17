История с расстрелом 5 украинских военных в Харьковской области ушла в совсем неожиданное русло. Пойманный украинскими силовиками подозреваемый сообщил на допросе, что является 36-летним уроженцем Санкт-Петербурга по имени Леонид Рыжиков, подписал контракт с ВС РФ после отбывания наказания в колонии и служит во 2-м батальоне 1009-го мотострелкового полка.