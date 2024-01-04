ГОСУДАРСТВЕННИК С Новым годом, Империя! Пока имперчики смотрят сладкие сны, имперцы и имперочки празднуют таки 2024 - благо, что практически у каждого заготовлено еды минимум дней на пять вперед.
2024. Повангуем?
Комментарии
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Anatoly Kiselev
В этом что-то есть. Перемены точно будут, впрочем как всегда.
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18 час.
Юрий Золотарев
Чтой-то назрева-а-ает!!
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17 час.
Аркадий Цыганов
Жить в ожидании чего-то? Не проще ль ожидая жить?
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11 час.
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