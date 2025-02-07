Субподрядчик тульской компании «Е-ХАУС» потребовал с нее в суде 700 тыс

Субподрядчики, с которыми строительная фирма сотрудничала, тоже остались без средств. С кем-то компания не рассчиталась за строительные материалы, а кому-то не выплачивала заработную плату на протяжении нескольких месяцев.
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